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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:22
Re: Программа "Masterсard Більше"
обменяю свои фокстрот или окко на ваш мегого
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48
Hack-Stock Игогошки нет на колесе.
Востаннє редагувалось Poleg в П'ят 23 лис, 2018 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:54
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:11
Ну я ж не частями покупал, запрашивал комплектацию - они мне цены.
одна фирма просит 16, две по 15 и две по 14, причём те, что по 14 - одна с ндс, вторая без...
И это ж все официально, а не из под полы... и приблизительно так же было и с принтерами и с ксероксами...
потому и интересно - какие производители устанавливают одинаковые цены на своё барахло, ну понятно что за исключением яблока
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:47
Re: Программа "Masterсard Більше"
Положили колёсико
Размер имеет значение.
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