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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

обменяю свои фокстрот или окко на ваш мегого
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48

Hack-Stock Игогошки нет на колесе.
Востаннє редагувалось Poleg в П'ят 23 лис, 2018 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:54

  Stringer написав:Неделю назад покупал комп тоже определенной комплектации, при цене около 14000 разброс цен в пару тыщ и 20% ндс


Так комп по частям купить можно. Тут есть где цену дешевле поискать.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:11

  Aps написав:
  Stringer написав:Неделю назад покупал комп тоже определенной комплектации, при цене около 14000 разброс цен в пару тыщ и 20% ндс


Так комп по частям купить можно. Тут есть где цену дешевле поискать.

Ну я ж не частями покупал, запрашивал комплектацию - они мне цены.
одна фирма просит 16, две по 15 и две по 14, причём те, что по 14 - одна с ндс, вторая без...
И это ж все официально, а не из под полы... и приблизительно так же было и с принтерами и с ксероксами...
потому и интересно - какие производители устанавливают одинаковые цены на своё барахло, ну понятно что за исключением яблока
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

Положили колёсико
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 07:52

В каких магазинах программы за один товар можно оплатить несколькими кодами либо, вообще, полностью оплатить кодами?
la9
 
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Сертификат от Планеты кино приму в дар или обменяю на нужный вам сертификат
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:51

  zinchenko_darya написав:Сертификат от Планеты кино приму в дар или обменяю на нужный вам сертификат

Напишите в приват. Сегодня выпал 1 сертифыкат (на поп-корн).
ss24
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:26

Кто заказывает кешбек от покупок на АлиЭкспресс будьте внимательны: номер телефона при регистрации в МК бильше и в заказе на АлиЭкспресс должны совпадать.
Vial
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:36

Кто-то кэшбэк на букинг пользовал?
Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?
mihasik
 
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