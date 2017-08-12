mihasik написав:Кто-то кэшбэк на букинг пользовал?
Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?
45 после брони или после выезда из гостиницы?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:28
Re: Программа "Masterсard Більше"
45 после брони или после выезда из гостиницы?
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:32
Пункт 6.2.
"Виконавець надає Учасникові Акції Cashback за Кваліфіковане бронювання не раніше 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту отримання підтвердження від Готелю факту виїзду Держателя Картки з Готелю..."
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:37
Т.е отель должен где-то "поствить галочку" о факте отъезда?
Может я до сих пор числюсь у них)
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:38
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:55
А чек дали? А то може вы и не заезжали туда
... делайте хоть что-нибудь!
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