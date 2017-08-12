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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

mihasik написав:Кто-то кэшбэк на букинг пользовал?
Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?

45 после брони или после выезда из гостиницы?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:32

  mihasik написав:Кто-то кэшбэк на букинг пользовал?
Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?

Пункт 6.2. правил:
"Виконавець надає Учасникові Акції Cashback за Кваліфіковане бронювання не раніше 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту отримання підтвердження від Готелю факту виїзду Держателя Картки з Готелю..."
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:37

  Haza написав:
  mihasik написав:Кто-то кэшбэк на букинг пользовал?
Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?

Пункт 6.2. правил:
"Виконавець надає Учасникові Акції Cashback за Кваліфіковане бронювання не раніше 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту отримання підтвердження від Готелю факту виїзду Держателя Картки з Готелю..."

Т.е отель должен где-то "поствить галочку" о факте отъезда?
Может я до сих пор числюсь у них)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:38

  maxim2014 написав:
mihasik написав:Кто-то кэшбэк на букинг пользовал?
Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?

45 после брони или после выезда из гостиницы?

После выезда.
Там бронь была без предоплаты, а расчитывался я, по факту,наличкой. Может в этом дело.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:55

  mihasik написав:
  maxim2014 написав:
mihasik написав:Кто-то кэшбэк на букинг пользовал?
Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?

45 после брони или после выезда из гостиницы?

После выезда.
Там бронь была без предоплаты, а расчитывался я, по факту,наличкой. Может в этом дело.

А чек дали? А то може вы и не заезжали туда :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:47

  clientage написав:
  mihasik написав:Там бронь была без предоплаты, а расчитывался я, по факту,наличкой. Может в этом дело.

А чек дали? А то може вы и не заезжали туда :)

Та какой чек)
Это квартира в Одессе,оплата наличкой. Но через МКбильше и букинг. ХЗ.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:51

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Там бронь была без предоплаты, а расчитывался я, по факту,наличкой. Может в этом дело.

А чек дали? А то може вы и не заезжали туда :)

Та какой чек)
Это квартира в Одессе,оплата наличкой. Но через МКбильше и букинг. ХЗ.

В Одессе, та неее. А шо букинг показывает, типа вы таки там заселялись, или "бронь не подтверждена"? Меня так львовяне прокатили с хатой: "клиент отказался от заселения" :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:11

Віддам 2 сертифікати Casta Mafia, дійсний до 31 грудня 2018 року
"Щоб отримати піцу або бургер у подарунок*, завітайте в будь-який ресторан Casta чи Mafia. Знижка не поширюється на замовлення онлайн"
Haza
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:41

Ще є три старих сертифіката Мегого, дійсних до 12.12.2018
"Уведіть промокод в особистому кабінеті на www.megogo.net і дивіться без реклами більше ніж 180 телеканалів. А також понад 10 000 фільмів, мультфільмів і серіалів на будь-якому пристрої, підключеному до інтернету: Smart TV, комп’ютері, смартфоні
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Haza
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