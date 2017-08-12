mihasik написав:Кто-то кэшбэк на букинг пользовал? Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?
Пункт 6.2. правил: "Виконавець надає Учасникові Акції Cashback за Кваліфіковане бронювання не раніше 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту отримання підтвердження від Готелю факту виїзду Держателя Картки з Готелю..."
mihasik написав:Кто-то кэшбэк на букинг пользовал? Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?
Пункт 6.2. правил: "Виконавець надає Учасникові Акції Cashback за Кваліфіковане бронювання не раніше 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту отримання підтвердження від Готелю факту виїзду Держателя Картки з Готелю..."
Т.е отель должен где-то "поствить галочку" о факте отъезда? Может я до сих пор числюсь у них)
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