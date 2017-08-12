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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:20
mihasik написав: clientage написав:
В Одессе, та неее. А шо букинг показывает, типа вы таки там заселялись, или "бронь не подтверждена"? Меня так львовяне прокатили с хатой: "клиент отказался от заселения"
Та обычное письмо от букинга, с подтверждением и номером телефона для связи с хозяином. Мы связались и поехали. После возвращения пришло письмо от букинга,чтоб я оставил отзыв. Всё)
Похоже, шо норм. Ждите, мне начислили бонус, правда от Фишки (ОККО)
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:07
меняю на ваши сертификаты пампик (покупается за 10 баллов) свои следующие сертификаты 1 к 1:
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
Бургер від Casta або піца від Mafia
Попкорн від «Планета Кіно»
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:15
А что там в касте, есть обязательные условия для использования? Или пришел и получил?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:42
А те призы,шО с прошлого колеса не активированы, работают?
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mihasik
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43
mihasik написав:А те призы,шО с прошлого колеса не активированы, работают?
Там сроки у части уже прошли
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qwe_ua
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