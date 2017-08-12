RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:20

  mihasik написав:
  clientage написав:В Одессе, та неее. А шо букинг показывает, типа вы таки там заселялись, или "бронь не подтверждена"? Меня так львовяне прокатили с хатой: "клиент отказался от заселения" :mrgreen:

Та обычное письмо от букинга, с подтверждением и номером телефона для связи с хозяином. Мы связались и поехали. После возвращения пришло письмо от букинга,чтоб я оставил отзыв. Всё)

Похоже, шо норм. Ждите, мне начислили бонус, правда от Фишки (ОККО) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26516
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2111 раз.
Подякували: 3034 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

меняю на ваши сертификаты пампик (покупается за 10 баллов) свои следующие сертификаты 1 к 1:
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
Бургер від Casta або піца від Mafia
Попкорн від «Планета Кіно»
HackStock
 
Повідомлень: 110
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

А что там в касте, есть обязательные условия для использования? Или пришел и получил?
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 347
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:42

А те призы,шО с прошлого колеса не активированы, работают?
mihasik
 
Повідомлень: 470
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

mihasik написав:А те призы,шО с прошлого колеса не активированы, работают?
Там сроки у части уже прошли :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:30

  qwe_ua написав:
mihasik написав:А те призы,шО с прошлого колеса не активированы, работают?
Там сроки у части уже прошли :)

Я их тогда не активировал. Сейчас прдлает ввести ипн и активировать. Всё равно по срокам прошли?
mihasik
 
Повідомлень: 470
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:03

Re: Программа "Masterсard Більше"

mihasik написав:Я их тогда не активировал. Сейчас прдлает ввести ипн и активировать. Всё равно по срокам прошли?

У меня в забранных сегодня сертификатах стоит "до 01.06.2018".
qwe_ua
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:39

Re: Программа "Masterсard Більше"

mihasik написав:
  clientage написав:В Одессе, та неее. А шо букинг показывает, типа вы таки там заселялись, или "бронь не подтверждена"? Меня так львовяне прокатили с хатой: "клиент отказался от заселения" :mrgreen:

Та обычное письмо от букинга, с подтверждением и номером телефона для связи с хозяином. Мы связались и поехали. После возвращения пришло письмо от букинга,чтоб я оставил отзыв. Всё)

Бронировал по реферальной ссылке - тот же принцип что и от Бильше, только процент вознаграждения бильше :)
Во первых - надо что бы была указана карта для вознаграждения
Во вторых - после выселения мне приходило подтверждение от букинга, мол хозяин отметил что все ок - ждите, мы все проверим и скинем вам бабло...
В акке букинга трекался весь процесс от момента брони до момента выплаты.
maxim2014
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:32

вопрос по окко

А кто знает такое:
Сертификат 3грн/л по факту дает при заправке Пульсом 3грн + 2% от суммы чека, чтото типа 3,70грн/л
А если сертификат черной пятницы 4грн/л тоже такое будет? Текст в условиях по разному написан, хрен поймешь без проверки...

У меня выбор заправиться на ВОГ персональной скидкой 5,50грн/л (реально типа 4,50 из-за хреновых бонусов) и сертификатом окко 4грн/л (возможно реально 4,70грн изза правильных бонусов)

По ночам заправляться не хочу, про ВОГ этой ночью 5грн скидку знаю)
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 23.11.09
Подякував: 776 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
9 5244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:26
Ka-Pi-Tan
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 11862
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 1702
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.