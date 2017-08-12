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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:20
mihasik написав: clientage написав:
В Одессе, та неее. А шо букинг показывает, типа вы таки там заселялись, или "бронь не подтверждена"? Меня так львовяне прокатили с хатой: "клиент отказался от заселения"
Та обычное письмо от букинга, с подтверждением и номером телефона для связи с хозяином. Мы связались и поехали. После возвращения пришло письмо от букинга,чтоб я оставил отзыв. Всё)
Похоже, шо норм. Ждите, мне начислили бонус, правда от Фишки (ОККО)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:07
меняю на ваши сертификаты пампик (покупается за 10 баллов) свои следующие сертификаты 1 к 1:
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
Бургер від Casta або піца від Mafia
Попкорн від «Планета Кіно»
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:15
А что там в касте, есть обязательные условия для использования? Или пришел и получил?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:42
А те призы,шО с прошлого колеса не активированы, работают?
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mihasik
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43
mihasik написав:А те призы,шО с прошлого колеса не активированы, работают?
Там сроки у части уже прошли
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qwe_ua
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:30
qwe_ua написав:
mihasik написав:А те призы,шО с прошлого колеса не активированы, работают?
Там сроки у части уже прошли
Я их тогда не активировал. Сейчас прдлает ввести ипн и активировать. Всё равно по срокам прошли?
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mihasik
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:03
mihasik написав:Я их тогда не активировал. Сейчас прдлает ввести ипн и активировать. Всё равно по срокам прошли?
У меня в забранных сегодня сертификатах стоит "до 01.06.2018".
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qwe_ua
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:39
mihasik написав: clientage написав:
В Одессе, та неее. А шо букинг показывает, типа вы таки там заселялись, или "бронь не подтверждена"? Меня так львовяне прокатили с хатой: "клиент отказался от заселения"
Та обычное письмо от букинга, с подтверждением и номером телефона для связи с хозяином. Мы связались и поехали. После возвращения пришло письмо от букинга,чтоб я оставил отзыв. Всё)
Бронировал по реферальной ссылке - тот же принцип что и от Бильше, только процент вознаграждения бильше
Во первых - надо что бы была указана карта для вознаграждения
Во вторых - после выселения мне приходило подтверждение от букинга, мол хозяин отметил что все ок - ждите, мы все проверим и скинем вам бабло...
В акке букинга трекался весь процесс от момента брони до момента выплаты.
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maxim2014
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:32
А кто знает такое:
Сертификат 3грн/л по факту дает при заправке Пульсом 3грн + 2% от суммы чека, чтото типа 3,70грн/л
А если сертификат черной пятницы 4грн/л тоже такое будет? Текст в условиях по разному написан, хрен поймешь без проверки...
У меня выбор заправиться на ВОГ персональной скидкой 5,50грн/л (реально типа 4,50 из-за хреновых бонусов) и сертификатом окко 4грн/л (возможно реально 4,70грн изза правильных бонусов)
По ночам заправляться не хочу, про ВОГ этой ночью 5грн скидку знаю)
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:32
romanauscas написав:
А если сертификат черной пятницы 4грн/л тоже такое будет? Текст в условиях по разному написан, хрен поймешь без проверки...
А шо за сертиф, от Більше? Он плюсуется к остальным вашим скидкам, тока нуна шобы его просканили НА КАССЕ после скана карты Фишка. Но тут тада не сработает ОККО-пэй
Ахция? Это разовая скидка от цены на стелле, и эта скидка ни с чем не суммируется: ни с индивид. скидкой ни с ОККО-пей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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