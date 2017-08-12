clientage написав:
А шо за сертиф, от Більше? Он плюсуется к остальным вашим скидкам, тока нуна шобы его просканили НА КАССЕ после скана карты Фишка. Но тут тада не сработает ОККО-пэй
Ахция? Это разовая скидка от цены на стелле, и эта скидка ни с чем не суммируется: ни с индивид. скидкой ни с ОККО-пей
сертификат на 3грн обычный, цитата с распечатки промокода:
Пропозиція не сумується з іншими знижками, в т.ч. персональною знижкою та іншими знижками з каталогу програми MasterCard Більше, окрім знижок в умовах яких передбачено, що вони сумуються.
по факту еще дают 1-2% базовой скидки фишка
сертификат 4грн особенный, продавался только в пятницу 23.11.2018, цитата с распечатки промокода:
Пропозиції не додають до інших знижок на пальне, зокрема до персональної знижки й інших знижок із каталогу програми Masterсard Більше.
по факту, может кто пользовался?
Upd. Вопрос уже не особо актуальный, 30.11-02.12 на Окко скидка 5грн/л для всех)