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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:43
clientage написав: romanauscas написав:
А если сертификат черной пятницы 4грн/л тоже такое будет? Текст в условиях по разному написан, хрен поймешь без проверки...
А шо за сертиф, от Більше? Он плюсуется к остальным вашим скидкам, тока нуна шобы его просканили НА КАССЕ после скана карты Фишка. Но тут тада не сработает ОККО-пэй
Ахция? Это разовая скидка от цены на стелле, и эта скидка ни с чем не суммируется: ни с индивид. скидкой ни с ОККО-пей
сертификат на 3грн обычный, цитата с распечатки промокода:Пропозиція не сумується з іншими знижками, в т.ч. персональною знижкою та іншими знижками з каталогу програми MasterCard Більше, окрім знижок в умовах яких передбачено, що вони сумуються.
по факту еще дают 1-2% базовой скидки фишка
сертификат 4грн особенный, продавался только в пятницу 23.11.2018, цитата с распечатки промокода:Пропозиції не додають до інших знижок на пальне, зокрема до персональної знижки й інших знижок із каталогу програми Masterсard Більше.
по факту, может кто пользовался? Upd.
Вопрос уже не особо актуальный, 30.11-02.12 на Окко скидка 5грн/л для всех)
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:31
А ватсон это обычный супермаркет как сильпо, только для киева?
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Stringer
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:33
Stringer написав:А ватсон это обычный супермаркет как сильпо, только для киева?
Это как Ева, Простор и т.д.
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qwe_ua
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:27
уже отдал
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 30 лис, 2018 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:23
Если у вас под домом нет Варуса, а сертификат есть, то с удовольствием приму его в дар. От меняя большая признательность, а вам +100500 в карму!!!
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zinchenko_darya
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:52
Пишут, что Мафия раздаёт пиццу только там, где они работают не по франшизе.
Всего в нескольких городах.
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Vint
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:41
Vint написав:
Пишут, что Мафия раздаёт пиццу только там, где они работают не по франшизе.
Всего в нескольких городах.
Кто говорит и где узнать?
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mihasik
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:56
mihasik написав: Vint написав:
Пишут, что Мафия раздаёт пиццу только там, где они работают не по франшизе.
Всего в нескольких городах.
Кто говорит и где узнать?
На другом форуме писали.
Узнать можно в саппорте МС/Мафии
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Vint
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Додано: Суб 01 гру, 2018 10:30
Vint написав:
На другом форуме писали.
А что за форум?
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zinchenko_darya
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