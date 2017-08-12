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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 07:58

Re: Программа "Masterсard Більше"

Віддам/обміняю сертифікати Megogo з попереднього колеса,
дійсні до 12 грудня 2018 р.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:58

undeadserf смачного! Порядочно обменялись.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:28

  undeadserf написав:Віддам/обміняю сертифікати Megogo з попереднього колеса,
дійсні до 12 грудня 2018 р.

Пропозиція ще актуальна?
дэж
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:39

undeadserf пропозиція ще актуальна?
дэж
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:42

Обміняю піца від Mafia на Megogo
дэж
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 01:23

Приму в дар или обменяю сертификаты Мафия и Варус. Пишите в ЛС
sergey_nastenko
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:17

  дэж написав:
  undeadserf написав:Віддам/обміняю сертифікати Megogo з попереднього колеса,
дійсні до 12 грудня 2018 р.

Пропозиція ще актуальна?

Уже все обміняв.
Всім дякую
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:44

новое в колесе

Выиграл 100 гривен баллами от ОККО :mrgreen:
Стал читать условия и понял что это сертификат класса "без лоха и жизнь плоха". Надо заправиться на 1000грн до 31.12.2018 и они дадут мне 100 гривен в бонус.
Персональная скидка естественно не действует, Окко-Pay нереально бо куда сертификат пхать, обычная базовая скидка 1-2% от чека скорее всего действует.

Я так прикинул, что персональная скидка даст больше, сертификат черной пятницы 4грн/л даст больше. Почему нельзя было реально подарить 100грн баллами, чтобы был реальный подарок... :twisted:

Страшно представить какие условия ждут тех кто "выиграет" айфон!
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:02

romanauscas
Они его сегодня всем пихают. Звучит красиво, а в реальности гадость редкая.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Poleg написав:romanauscas
Они его сегодня всем пихают. Звучит красиво, а в реальности гадость редкая.
Да там почти всё такое. Телефоны, я так понимаю, закончились, а ради всего остального и крутить нет смысла.
qwe_ua
 
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