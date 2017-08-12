Віддам/обміняю сертифікати Megogo з попереднього колеса,
дійсні до 12 грудня 2018 р.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 03 гру, 2018 07:58
Re: Программа "Masterсard Більше"
Віддам/обміняю сертифікати Megogo з попереднього колеса,
дійсні до 12 грудня 2018 р.
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:58
undeadserf смачного! Порядочно обменялись.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:28
Додано: Вів 04 гру, 2018 08:17
Додано: Вів 04 гру, 2018 08:44
новое в колесе
Выиграл 100 гривен баллами от ОККО
Стал читать условия и понял что это сертификат класса "без лоха и жизнь плоха". Надо заправиться на 1000грн до 31.12.2018 и они дадут мне 100 гривен в бонус.
Персональная скидка естественно не действует, Окко-Pay нереально бо куда сертификат пхать, обычная базовая скидка 1-2% от чека скорее всего действует.
Я так прикинул, что персональная скидка даст больше, сертификат черной пятницы 4грн/л даст больше. Почему нельзя было реально подарить 100грн баллами, чтобы был реальный подарок...
Страшно представить какие условия ждут тех кто "выиграет" айфон!
ВВХ - ПНХ!
Додано: Вів 04 гру, 2018 09:02
romanauscas
Они его сегодня всем пихают. Звучит красиво, а в реальности гадость редкая.
Додано: Вів 04 гру, 2018 09:08
Re: Программа "Masterсard Більше"
Да там почти всё такое. Телефоны, я так понимаю, закончились, а ради всего остального и крутить нет смысла.
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