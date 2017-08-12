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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:24

  qwe_ua написав:
Poleg написав:romanauscas
Они его сегодня всем пихают. Звучит красиво, а в реальности гадость редкая.
Да там почти всё такое. Телефоны, я так понимаю, закончились, а ради всего остального и крутить нет смысла.

Ну почему нет смысла, "пися"(© А.Парубий) осталась - реально за 1 копейку :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:56

EKO
Мафія не у всіх містах є, як і Варус.
Тому, висновок один - найгірша програма за всі часи колеса.
ГАНЬБА ОРГАНІЗАТОРАМ!!!
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:24

Продам сертификат Варус за 30 грн.
Для коллег с регистрацией на этом сайте после 1.01.16 - по предоплате.
Как бонус могу предложить Мегого с прошлой рулетки.
Vial
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:32

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Vial написав:Продам сертификат Варус за 30 грн.
есть 20 штук?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:04

Кто-нибудь брал скидку в Гэлакси клуб? 50% на 2+1или2+2. Я в тарифах Гэлакси, не нашел такого варианта.
mihasik
 
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