Ну почему нет смысла, "пися"(© А.Парубий) осталась - реально за 1 копейку
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:24
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:56
EKO
Мафія не у всіх містах є, як і Варус.
Тому, висновок один - найгірша програма за всі часи колеса.
ГАНЬБА ОРГАНІЗАТОРАМ!!!
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:24
Продам сертификат Варус за 30 грн.
Для коллег с регистрацией на этом сайте после 1.01.16 - по предоплате.
Как бонус могу предложить Мегого с прошлой рулетки.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:32
Re: Программа "Masterсard Більше"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:04
Кто-нибудь брал скидку в Гэлакси клуб? 50% на 2+1или2+2. Я в тарифах Гэлакси, не нашел такого варианта.
Додано: Сер 05 гру, 2018 06:33
Та я не спорю даже, призы говнянее некуда.
Сушия свой ролл чтоб получить требует купить на 99, Фокстрот для получения 100 бонусных гривень ставит условие сначала потратить 1000.
Про жлобОкко уже писали.
Вот я и пишу, что из оллмасс - реально супермаркет и суши-бургер, да и то лишь потому что мало где они есть.
Сдулся на барабане сектор приз до неприличного размера
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