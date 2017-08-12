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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:24
qwe_ua написав:
Poleg написав:romanauscas
Они его сегодня всем пихают. Звучит красиво, а в реальности гадость редкая.
Да там почти всё такое. Телефоны, я так понимаю, закончились, а ради всего остального и крутить нет смысла.
Ну почему нет смысла, "пися"(© А.Парубий) осталась - реально за 1 копейку
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EKO
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:56
EKO
Мафія не у всіх містах є, як і Варус.
Тому, висновок один - найгірша програма за всі часи колеса.
ГАНЬБА ОРГАНІЗАТОРАМ!!!
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V2
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:24
Продам сертификат Варус за 30 грн.
Для коллег с регистрацией на этом сайте после 1.01.16 - по предоплате.
Как бонус могу предложить Мегого с прошлой рулетки.
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Vial
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Додано: Вів 04 гру, 2018 18:32
Vial написав:
Продам сертификат Варус за 30 грн.
есть 20 штук?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:04
Кто-нибудь брал скидку в Гэлакси клуб? 50% на 2+1или2+2. Я в тарифах Гэлакси, не нашел такого варианта.
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mihasik
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Додано: Сер 05 гру, 2018 06:33
V2 написав:EKO
Мафія не у всіх містах є, як і Варус.
Тому, висновок один - найгірша програма за всі часи колеса.
ГАНЬБА ОРГАНІЗАТОРАМ!!!
Та я не спорю даже, призы говнянее некуда.
Сушия свой ролл чтоб получить требует купить на 99, Фокстрот для получения 100 бонусных гривень ставит условие сначала потратить 1000.
Про жлобОкко уже писали.
Вот я и пишу, что из оллмасс - реально супермаркет и суши-бургер, да и то лишь потому что мало где они есть.
Сдулся на барабане сектор приз до неприличного размера
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EKO
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:50
У меня на колесе Мегого появилось. А выпадает долбанный Варус.
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Poleg
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38
Меняю Варус или Окко на ваш Мегого
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Alexey_k9
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:17
Alexey_k9 написав:
Меняю Варус или Окко на ваш Мегого
Если еще интересует мегого - могу поменять на супермаркет
Есть 3 сушии еще, могу их также поменять на что то полезное
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EKO
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:04
Если еще интересует мегого - могу поменять на супермаркет 8
Интересует!
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mongo
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