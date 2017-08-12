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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:15

Так как изначально поступило предложение от Alexey_k9, то код на мегого (у меня оставался только один) ушел к нему. Спасибо за понимание 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:14

Варусов больше нет, меняю Босфор или Сушия на ваш Мегого
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:37

Re: Программа "Masterсard Більше"

Народ. Могу подарить сертификаты
Фокстрот, мигого, сушию, планету кино и окко
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:02

Re: Программа "Masterсard Більше"

Имеется следующий набор фантиков:
1. Мегого - 3
2. Мафия - 5
3. Планета Кино - 3
4. Портмоне - 4
5. Сушия - 4
6. Фокстрот - 1
7. -20 на каву от Окко - 3

Поменяю на Варус.
Кащей
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