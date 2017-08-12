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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:15
Так как изначально поступило предложение от Alexey_k9, то код на мегого (у меня оставался только один) ушел к нему. Спасибо за понимание
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:37
Re: Программа "Masterсard Більше"
Народ. Могу подарить сертификаты
Фокстрот, мигого, сушию, планету кино и окко
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:02
Re: Программа "Masterсard Більше"
Имеется следующий набор фантиков:
1. Мегого - 3
2. Мафия - 5
3. Планета Кино - 3
4. Портмоне - 4
5. Сушия - 4
6. Фокстрот - 1
7. -20 на каву от Окко - 3
Поменяю на Варус.
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:55
Віддам бЕзвозмЕздно )
Окко - 2шт.
Піца/бургер - 2шт.
Фокстрот - 1шт.
Портмоне - 1 шт.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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