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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:15
Так как изначально поступило предложение от Alexey_k9, то код на мегого (у меня оставался только один) ушел к нему. Спасибо за понимание
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EKO
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:14
Варусов больше нет, меняю Босфор или Сушия на ваш Мегого
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Alexey_k9
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:37
Народ. Могу подарить сертификаты
Фокстрот, мигого, сушию, планету кино и окко
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PUnder
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:02
Имеется следующий набор фантиков:
1. Мегого - 3
2. Мафия - 5
3. Планета Кино - 3
4. Портмоне - 4
5. Сушия - 4
6. Фокстрот - 1
7. -20 на каву от Окко - 3
Поменяю на Варус.
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Кащей
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:55
Віддам бЕзвозмЕздно )
Окко - 2шт.
Піца/бургер - 2шт.
Фокстрот - 1шт.
Портмоне - 1 шт.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:35
Козак-характерник
З поверненням
Давно щось не видно було Козака.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:42
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:58
Віддам 2 Сушії
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ykrkozak
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:03
В Сушиях народ часто травиться. Будьте осторожны.
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artemiustas
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:29
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.
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Кащей
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