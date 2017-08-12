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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:41
artemiustas написав:
В Сушиях народ часто травиться. Будьте осторожны.
Так может кому для тещи
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ykrkozak
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Додано: Чет 06 гру, 2018 00:25
Кащей написав:
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.
А где это прописано в сертификате?
Кстати, а Мафию вообще кто-то обменивал?
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zinchenko_darya
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Додано: Чет 06 гру, 2018 04:45
Кащей написав:
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.
Разводят вас. Лично узнавал в Мафии на ХШ, что в Киеве - нужен только физический сертификат. Сказали даже прописанное в условиях "быть участником программы Мафия" не обязательно
Завтра попробую поменять парочку на пиццы
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EKO
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:47
zinchenko_darya написав: Кащей написав:
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.
А где это прописано в сертификате?
Кстати, а Мафию вообще кто-то обменивал?
Явно нигде. Написано лишь, что условия уточняйте у официанта. Ну, я и уточнил.
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Кащей
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:40
Держите в курсе по факту условий получения мафии/карты
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Alex_ki
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