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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:41

  artemiustas написав:В Сушиях народ часто травиться. Будьте осторожны.

Так может кому для тещи
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:25

  Кащей написав:
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.

А где это прописано в сертификате?

Кстати, а Мафию вообще кто-то обменивал?
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 04:45

  Кащей написав:
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.

Разводят вас. Лично узнавал в Мафии на ХШ, что в Киеве - нужен только физический сертификат. Сказали даже прописанное в условиях "быть участником программы Мафия" не обязательно 8) Завтра попробую поменять парочку на пиццы 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

zinchenko_darya написав:
  Кащей написав:
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.

А где это прописано в сертификате?

Кстати, а Мафию вообще кто-то обменивал?
Явно нигде. Написано лишь, что условия уточняйте у официанта. Ну, я и уточнил.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

Держите в курсе по факту условий получения мафии/карты
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:29

Re: Программа "Masterсard Більше"

Горячая линия сообщила, что для пицы нужен сертификат + карта мафии (можно виртуальная)
A_ndrey1
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:03

Добрый день. Есть все сертификаты, кроме мафии и варуса. Могу на них обменяться.
A_ndrey1
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Отдам безвозм
https://red-forum.com/market/showpost.p ... count=1001

Связь: личка здесь на форуме.

PS Пиццей от Мафия никто не поделиться? Буду в Киеве проездом, в самый раз будет.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:22

  Кащей написав:Явно нигде. Написано лишь, что условия уточняйте у официанта. Ну, я и уточнил.

Можэ Франшиза.
mihasik
 
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