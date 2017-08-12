Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:41
artemiustas написав:
В Сушиях народ часто травиться. Будьте осторожны.
Так может кому для тещи
ykrkozak
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Додано: Чет 06 гру, 2018 00:25
Кащей написав:
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.
А где это прописано в сертификате?
Кстати, а Мафию вообще кто-то обменивал?
zinchenko_darya
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Додано: Чет 06 гру, 2018 04:45
Кащей написав:
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.
Разводят вас. Лично узнавал в Мафии на ХШ, что в Киеве - нужен только физический сертификат. Сказали даже прописанное в условиях "быть участником программы Мафия" не обязательно
Завтра попробую поменять парочку на пиццы
EKO
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:47
zinchenko_darya написав: Кащей написав:
А где в Днепре можно пиццу за 1 коп.купить?
Зашел в Мафию на Московской - там рассказали, что для однокопеечной пиццы нужно сделать заказ не менее чем на 350 грн.
А где это прописано в сертификате?
Кстати, а Мафию вообще кто-то обменивал?
Явно нигде. Написано лишь, что условия уточняйте у официанта. Ну, я и уточнил.
Кащей
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:40
Держите в курсе по факту условий получения мафии/карты
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Alex_ki
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:29
Горячая линия сообщила, что для пицы нужен сертификат + карта мафии (можно виртуальная)
A_ndrey1
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:03
Добрый день. Есть все сертификаты, кроме мафии и варуса. Могу на них обменяться.
A_ndrey1
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:01
Отдам безвозм
https://red-forum.com/market/showpost.p ... count=1001
Связь: личка здесь на форуме.
PS Пиццей от Мафия никто не поделиться? Буду в Киеве проездом, в самый раз будет.
MASolomko
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:22
Кащей написав:
Явно нигде. Написано лишь, что условия уточняйте у официанта. Ну, я и уточнил.
Можэ Франшиза.
mihasik
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