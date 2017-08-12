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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27

  A_ndrey1 написав:Добрый день. Есть все сертификаты, кроме мафии и варуса. Могу на них обменяться.


Есть варус. Нужен?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:52

Re: Программа "Masterсard Більше"

Если кому-то нужен Басфор, то отдам просто так. Действует до 31.12. Пишите в личку.
То же самое с Фокстротом, но там срок действия - 31.01. Хотя этого Фокстрота НЯП и так у всех выше головы.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:56

A_ndrey1 Обменяю мафию на мегого
дэж
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:15

дэж есть много с прошлой акции отдам даром, можно ящик в личку
A_ndrey1
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:19

vano80 От варвара не откажусь. В замен чего дать?
A_ndrey1
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

mihasik написав:
  Кащей написав:Явно нигде. Написано лишь, что условия уточняйте у официанта. Ну, я и уточнил.

Можэ Франшиза.
А как это узнать? Есть гбе-то список правильных Мафий?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:56

Re: Программа "Masterсard Більше"

Обменяю:
14 днів кіно від MEGOGO х 1
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1

на сертификаты VARUS
Пишите в ЛС, какой нужен сертификат, по одному в руки.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:15

Кащей
позвонить на горячую линию 097 712-45-80
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:55

  Кащей написав:
mihasik написав:
  Кащей написав:Явно нигде. Написано лишь, что условия уточняйте у официанта. Ну, я и уточнил.

Можэ Франшиза.
А как это узнать? Есть гбе-то список правильных Мафий?


Ну наверное у них спросить надо.

Я вчера 2 сертификата обменял на 2 пиццы на вынос.
Зашел, отдал бумаги, подождал 20 минут, вынесли пакет с коробками. Никаких денег, имен, карт и регистраций.

Как то вот так 8)

Вот бы так пристроить можно было Сушии, а то их как лягушек в болоте выпадает :lol:
EKO
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