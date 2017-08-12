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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27
A_ndrey1 написав:
Добрый день. Есть все сертификаты, кроме мафии и варуса. Могу на них обменяться.
Есть варус. Нужен?
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vano80
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:52
Если кому-то нужен Басфор, то отдам просто так. Действует до 31.12. Пишите в личку.
То же самое с Фокстротом, но там срок действия - 31.01. Хотя этого Фокстрота НЯП и так у всех выше головы.
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Poleg
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:56
A_ndrey1 Обменяю мафию на мегого
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дэж
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:15
дэж есть много с прошлой акции отдам даром, можно ящик в личку
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A_ndrey1
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:19
vano80 От варвара не откажусь. В замен чего дать?
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A_ndrey1
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:38
mihasik написав: Кащей написав:
Явно нигде. Написано лишь, что условия уточняйте у официанта. Ну, я и уточнил.
Можэ Франшиза.
А как это узнать? Есть гбе-то список правильных Мафий?
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Кащей
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:56
Обменяю:
14 днів кіно від MEGOGO х 1
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1
на сертификаты VARUS
Пишите в ЛС, какой нужен сертификат, по одному в руки.
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ruvex
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:15
Кащей
позвонить на горячую линию 097 712-45-80
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A_ndrey1
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:55
Кащей написав: mihasik написав: Кащей написав:
Явно нигде. Написано лишь, что условия уточняйте у официанта. Ну, я и уточнил.
Можэ Франшиза.
А как это узнать? Есть гбе-то список правильных Мафий?
Ну наверное у них спросить надо.
Я вчера 2 сертификата обменял на 2 пиццы на вынос.
Зашел, отдал бумаги, подождал 20 минут, вынесли пакет с коробками. Никаких денег, имен, карт и регистраций.
Как то вот так
Вот бы так пристроить можно было Сушии, а то их как лягушек в болоте выпадает
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EKO
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