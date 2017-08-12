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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:06
Re: Программа "Masterсard Більше"
Є по 4шт фокстроти, окко-кава та окко, якщо зненацька комусь треба - пишіть
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:30
Re: Программа "Masterсard Більше"
Какая хорошая акция. Даже барабан крутить не надо. Все призы раздаются. Кому чего надо, стучите в личку. Не откажусь от Варуса и Мафии.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:32
Re: Программа "Masterсard Більше"
Надо голосовалку самого бесполезного выигрыша
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:02
Re: Программа "Masterсard Більше"
Обменяю весь набор на пополнение лайф 100 грн.
1. Мегого - 4
2. Мафия - 1
3. Планета Кино - 1
4. Варус - 8
5. Сушия - 4
6. Фокстрот - 5
7. -20 на каву и хот дог от Окко - 4
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:03
Re: Программа "Masterсard Більше"
Пока самое полезное пицца в мафии
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:08
Re: Программа "Masterсard Більше"
Я пару раз крутанул исключительно от скуки
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:15
Блин, я вот тоже решил для начала накрутить себе бонусов, а то все Визу юзал.
А вы все тут вот веселитесь
... делайте хоть что-нибудь!
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