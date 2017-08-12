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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:17
qwe_ua написав:
Надо голосовалку самого бесполезного выигрыша
"поздравляем +5 балов"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 08 гру, 2018 20:21
Мизантрóп написав: qwe_ua написав:
Надо голосовалку самого бесполезного выигрыша
"поздравляем +5 балов"
Не, вот тут вы не правы
+5 это потеря всего 5 баллов, а Басфор или фокстрот это -10
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qwe_ua
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Додано: Нед 09 гру, 2018 10:26
mihasik написав:
Кто-то кэшбэк на букинг пользовал?
Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?
Наконец-то налили)
Нажал вывести,уже 5~ый день в обработке... сколько ждать?
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mihasik
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Додано: Нед 09 гру, 2018 10:53
mihasik
Могу только поделиться своей статистикой мин-макс. От август - мгновенно, до июль - 7 дней.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 11:06
у меня одного не грузит количество балов и не дает крутить колесо?
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Hack-Stock
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Додано: Нед 09 гру, 2018 11:07
Hack-Stock написав:у меня одного не грузит количество балов и не дает крутить колесо?
Бывает
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qwe_ua
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