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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:17

  qwe_ua написав:Надо голосовалку самого бесполезного выигрыша :)

"поздравляем +5 балов"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:21

Re: Программа "Masterсard Більше"

Мизантрóп написав:
  qwe_ua написав:Надо голосовалку самого бесполезного выигрыша :)

"поздравляем +5 балов"
Не, вот тут вы не правы :)
+5 это потеря всего 5 баллов, а Басфор или фокстрот это -10 :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:26

  mihasik написав:Кто-то кэшбэк на букинг пользовал?
Уже 45 дней прошло и тишина. Когда они начисляют?

Наконец-то налили)
Нажал вывести,уже 5~ый день в обработке... сколько ждать?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:53

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Могу только поделиться своей статистикой мин-макс. От август - мгновенно, до июль - 7 дней.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:06

Re: Программа "Masterсard Більше"

у меня одного не грузит количество балов и не дает крутить колесо?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

Hack-Stock написав:у меня одного не грузит количество балов и не дает крутить колесо?
Бывает :)
qwe_ua
 
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