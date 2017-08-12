Вранье.
Попробовал в другой точке взять пицу - не дали, сказали что бургер вы свой уже съели.
Апеляция что "й" это "и" - не прошла, программа не пустила
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:42
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:44
ukrprom2014
За Варус спрошу, пробовал кто-то 50<чек<300 грн. оплатить?
Додано: Пон 10 гру, 2018 00:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
Подскажите,
1. До которого числа банкет?
2. Как удалить свою учетную запись из Бильше?
Додано: Пон 10 гру, 2018 06:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
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