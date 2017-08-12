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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:42

  Мизантрóп написав:
  ukrprom2014 написав:Кто-то пробовал взять на один и тот же код
там ток 5 цифр проверяется

Вранье.
Попробовал в другой точке взять пицу - не дали, сказали что бургер вы свой уже съели.
Апеляция что "й" это "и" - не прошла, программа не пустила :(
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:44

ukrprom2014
За Варус спрошу, пробовал кто-то 50<чек<300 грн. оплатить?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Подскажите,
1. До которого числа банкет?
2. Как удалить свою учетную запись из Бильше?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 06:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

  ukrprom2014 написав:Подскажите,
1. До которого числа банкет?


Могу ошибаться, но вроде еще 10 дней.

PS Если кто любитель суши - отдам в хорошие руки 8)
Что то сегодня три из трех попаданий прямо в суши :|
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:13

  ukrprom2014 написав:
  Мизантрóп написав:
  ukrprom2014 написав:Кто-то пробовал взять на один и тот же код
там ток 5 цифр проверяется

Вранье.
Попробовал в другой точке взять пицу - не дали, сказали что бургер вы свой уже съели.
Апеляция что "й" это "и" - не прошла, программа не пустила :(

на один код или сертификат? :roll: :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:39

Re: Программа "Masterсard Більше"

  ukrprom2014 написав:До которого числа банкет?

3.2. Період проведення Акції: з 20 листопада 2018 р. до 20 грудня 2018 р. включно (далі — «Період проведення Акції») або до повного вичерпання Подарункового Фонду.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Мизантрóп написав:на один код или сертификат?

А в чем разница ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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