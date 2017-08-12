|
|
|
Программа "Masterсard Більше"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:42
Мизантрóп написав: ukrprom2014 написав:
Кто-то пробовал взять на один и тот же код
там ток 5 цифр проверяется
Вранье.
Попробовал в другой точке взять пицу - не дали, сказали что бургер вы свой уже съели.
Апеляция что "й" это "и" - не прошла, программа не пустила
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:44
ukrprom2014
За Варус спрошу, пробовал кто-то 50<чек<300 грн. оплатить?
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 00:01
Подскажите,
1. До которого числа банкет?
2. Как удалить свою учетную запись из Бильше?
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 06:19
ukrprom2014 написав:
Подскажите,
1. До которого числа банкет?
Могу ошибаться, но вроде еще 10 дней.
PS Если кто любитель суши - отдам в хорошие руки
Что то сегодня три из трех попаданий прямо в суши
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 5692
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2788 раз.
- Подякували: 1598 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 10 гру, 2018 08:13
ukrprom2014 написав: Мизантрóп написав: ukrprom2014 написав:
Кто-то пробовал взять на один и тот же код
там ток 5 цифр проверяется
Вранье.
Попробовал в другой точке взять пицу - не дали, сказали что бургер вы свой уже съели.
Апеляция что "й" это "и" - не прошла, программа не пустила
на один код или сертификат?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1952
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 08:39
ukrprom2014 написав:
До которого числа банкет?
3.2. Період проведення Акції: з 20 листопада 2018 р. до 20 грудня 2018 р. включно (далі — «Період проведення Акції») або до повного вичерпання Подарункового Фонду.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 933
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 гру, 2018 08:40
Мизантрóп написав:
на один код или сертификат?
А в чем разница ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 933
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:31
ukrprom2014 написав:ukrprom2014
За Варус спрошу, пробовал кто-то 50<чек<300 грн. оплатить?
уже 20 шт отоварил, еще 10 надо успеть до НГ, а то протухнут
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:37
Hack-Stock
Тобто, купуєте на 50 грн. і розраховуєтесь тільки сертифікатом?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5575
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:41
V2 написав:Hack-Stock
Тобто, купуєте на 50 грн. і розраховуєтесь тільки сертифікатом?
нет, чтобы сработал сертификат нужно на 300+ грн чтобы чек был
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|