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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:09

  mustbe написав:
  Мизантрóп написав:на один код или сертификат?

А в чем разница ?

ну под кодом в вопросе 2014-го я подразумевал налоговый :idea:

  Hack-Stock написав:
  V2 написав:Hack-Stock
Тобто, купуєте на 50 грн. і розраховуєтесь тільки сертифікатом?

нет, чтобы сработал сертификат нужно на 300+ грн чтобы чек был

ну в формуле 2014-го указан чек до 300.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Ни у кого лишней Планеты кино или Мафии нет? Приму с радостью
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

Обменяю набор:
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1

на 1 сертификат VARUS
Пишите в ЛС.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 10 гру, 2018 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:47

Меняю набор сертификатов на 100 грн. на карту Привата, Моно или номер Лайф.

Варус х 4
Мафия х 2
Сушия х 3
Портмоне х 1
-20 ОККО х 1
Фокстрот х 1

Пишите в ЛС
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

А как выпилиться с этой богодельни когда все закончится непонятно :(
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

ukrprom2014 написав:А как выпилиться с этой богодельни когда все закончится непонятно :(
Позвоните на горячую линию

Зы: а зачем?...
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

тю ...я на шару отдал 200 фишек ОККО несколько варусов ... и еще фигни ваганчик
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

yama написав:тю ...я на шару отдал 200 фишек ОККО несколько варусов ... и еще фигни ваганчик
Ну не все ж такие.... Не жадные :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:20

Re: Программа "Masterсard Більше"

Зачем путать финансовый форум с благотворительным... :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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