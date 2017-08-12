ну под кодом в вопросе 2014-го я подразумевал налоговый
ну в формуле 2014-го указан чек до 300.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:09
ну под кодом в вопросе 2014-го я подразумевал налоговый
ну в формуле 2014-го указан чек до 300.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
Обменяю набор:
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1
на 1 сертификат VARUS
Пишите в ЛС.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 10 гру, 2018 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:47
Меняю набор сертификатов на 100 грн. на карту Привата, Моно или номер Лайф.
Варус х 4
Мафия х 2
Сушия х 3
Портмоне х 1
-20 ОККО х 1
Фокстрот х 1
Пишите в ЛС
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:17
Re: Программа "Masterсard Більше"
А как выпилиться с этой богодельни когда все закончится непонятно
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
Позвоните на горячую линию
Зы: а зачем?...
Додано: Пон 10 гру, 2018 23:12
Re: Программа "Masterсard Більше"
тю ...я на шару отдал 200 фишек ОККО несколько варусов ... и еще фигни ваганчик
свинорыл
Додано: Пон 10 гру, 2018 23:13
Re: Программа "Masterсard Більше"
Ну не все ж такие.... Не жадные
Додано: Пон 10 гру, 2018 23:20
Re: Программа "Masterсard Більше"
Зачем путать финансовый форум с благотворительным...
Black Jack - White Business
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