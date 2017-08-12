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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:13
qwe_ua
Телефон и ФИО давно сменены, чтоб вбить свой например
Ну чисто теоретически, а вдрух айфон выпадет.
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
Тогда только горячая линия. Но, думаю, они предложат удалить все карты (удалят) и зарегистрировать на новый номер.
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
Кому Варус? Меняю на Мегого.
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
Новые сертификаты от LeButique? Или уже были?
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