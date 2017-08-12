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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:08

Есть один варус, меняю на мегого
Alexey_k9
 
Повідомлень: 43
З нами з: 06.08.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:13

qwe_ua
Телефон и ФИО давно сменены, чтоб вбить свой например :)
Ну чисто теоретически, а вдрух айфон выпадет.
ukrprom2014
 
Повідомлень: 307
З нами з: 09.03.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

ukrprom2014 написав:qwe_ua
Телефон и ФИО давно сменены, чтоб вбить свой например :)
Ну чисто теоретически, а вдрух айфон выпадет.
Тогда только горячая линия. Но, думаю, они предложат удалить все карты (удалят) и зарегистрировать на новый номер.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:23

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кому Варус? Меняю на Мегого.
Eugene+
 
Повідомлень: 125
З нами з: 10.05.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Новые сертификаты от LeButique? Или уже были?
qwe_ua
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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  #<1 ... 64656667
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