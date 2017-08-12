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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:08
Есть один варус, меняю на мегого
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Alexey_k9
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:13
qwe_ua
Телефон и ФИО давно сменены, чтоб вбить свой например
Ну чисто теоретически, а вдрух айфон выпадет.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:19
ukrprom2014 написав:qwe_ua
Телефон и ФИО давно сменены, чтоб вбить свой например
Ну чисто теоретически, а вдрух айфон выпадет.
Тогда только горячая линия. Но, думаю, они предложат удалить все карты (удалят) и зарегистрировать на новый номер.
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qwe_ua
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:23
Кому Варус? Меняю на Мегого.
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Eugene+
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:27
Новые сертификаты от LeButique? Или уже были?
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qwe_ua
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Додано: Вів 11 гру, 2018 04:15
zinchenko_darya написав:
Ни у кого лишней Планеты кино или Мафии нет? Приму с радостью
Дарья, могу подарить Планету и еще немного Суши
Если захотите
Пишите в личку свой емайл
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EKO
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