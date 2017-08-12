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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:08

Есть один варус, меняю на мегого
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:13

qwe_ua
Телефон и ФИО давно сменены, чтоб вбить свой например :)
Ну чисто теоретически, а вдрух айфон выпадет.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

ukrprom2014 написав:qwe_ua
Телефон и ФИО давно сменены, чтоб вбить свой например :)
Ну чисто теоретически, а вдрух айфон выпадет.
Тогда только горячая линия. Но, думаю, они предложат удалить все карты (удалят) и зарегистрировать на новый номер.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:23

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кому Варус? Меняю на Мегого.
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Новые сертификаты от LeButique? Или уже были?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 04:15

  zinchenko_darya написав:Ни у кого лишней Планеты кино или Мафии нет? Приму с радостью


Дарья, могу подарить Планету и еще немного Суши :mrgreen:

Если захотите 8)

Пишите в личку свой емайл 8)
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

Hack-Stock написав:
  V2 написав:Hack-Stock
Тобто, купуєте на 50 грн. і розраховуєтесь тільки сертифікатом?

нет, чтобы сработал сертификат нужно на 300+ грн чтобы чек был
а кто-нибудь пробовал включить в 300грн чек алкоголь/табак?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

Колесо не работало только что.
Заработало, смотрю - добавили голд.юа
И таки да, 3 крутки и 3 голда. Новый лидер ненужности
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:03

  Alex_ki написав:Колесо не работало только что.
Заработало, смотрю - добавили голд.юа
И таки да, 3 крутки и 3 голда. Новый лидер ненужности

Что за зверь?
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

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Alex_ki
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