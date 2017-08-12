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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:08

  Кащей написав:
Hack-Stock написав:
  V2 написав:Hack-Stock
Тобто, купуєте на 50 грн. і розраховуєтесь тільки сертифікатом?

нет, чтобы сработал сертификат нужно на 300+ грн чтобы чек был
а кто-нибудь пробовал включить в 300грн чек алкоголь/табак?

да главное чтобы было что-то ещё на что скидка пойдет и там скидка не может быть больше какого-то % от стоимости товара. Т.е. если у вас например коньяк за 250 грн и лимоны на 50 грн то лимионы совсем на шару не будут, пробьётся меньше скидка.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Приму в дар/поменяюсь/куплю Варус. Есть мегого, окко, сосиски и много еще чего-попало. Попкорн есть только 1)
alex77
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

А как активировать сертификаты МЕГОГО? Нужна какая-нибудь подписка оплаченная?
d812460
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:51

d812460
Вводите код в меню "ввести промокод".
V2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

Оплата - выбираю Промокод - Пишет "Код предназначен для использования с другой подпиской"....
d812460
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:41

Re: Программа "Masterсard Більше"

На телевізорі спробуйте
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:52

Re: Программа "Masterсard Більше"

maxprofit, спасибо!
d812460
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:58

Всем доброго вечера!
Поменяю сертификат в Варус на 50 грн. на скидку 3 грн. на бензин на ОККО.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:02

  Anadonta написав:Всем доброго вечера!
Поменяю сертификат в Варус на 50 грн. на скидку 3 грн. на бензин на ОККО.

Оформите Фишку на кассе и установите ОККО-Пэй на смарте, и будет вам на каждой заправке не выходя из машины скидка 3..4грн/л :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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