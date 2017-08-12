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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

Обменяю набор:
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1

на 1 сертификат VARUS
Пишите в ЛС.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлень: 6890
З нами з: 03.11.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 974 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть следующие сертификаты:
3* –20 грн на каву з хот-догом від ОККО
3* 50 гривень на покупки у VARUS
3* 100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
4* «Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
7* 14 днів кіно від MEGOGO
2* Бонусний сертифікат від Фокстрот
1* Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»

Поменяю на пополения мобильного или на Касту/Мафию.
maxim2014
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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