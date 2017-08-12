Обменяю набор:
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1
на 1 сертификат VARUS
Пишите в ЛС.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
Обменяю набор:
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1
на 1 сертификат VARUS
Пишите в ЛС.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
Есть следующие сертификаты:
3* –20 грн на каву з хот-догом від ОККО
3* 50 гривень на покупки у VARUS
3* 100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
4* «Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
7* 14 днів кіно від MEGOGO
2* Бонусний сертифікат від Фокстрот
1* Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»
Поменяю на пополения мобильного или на Касту/Мафию.
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