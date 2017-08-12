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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

Обменяю набор:
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1

на 1 сертификат VARUS
Пишите в ЛС.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть следующие сертификаты:
3* –20 грн на каву з хот-догом від ОККО
3* 50 гривень на покупки у VARUS
3* 100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
4* «Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
7* 14 днів кіно від MEGOGO
2* Бонусний сертифікат від Фокстрот
1* Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»

Поменяю на пополения мобильного или на Касту/Мафию.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:52

Re: Программа "Masterсard Більше"

Всем доброго здоровья!
Предлагаю Лот :)
Меняю серт. на покупки у VARUS х 4 на 60 грн. на карту Привата.
Пишите в ЛС
Востаннє редагувалось Пенс в Сер 12 гру, 2018 17:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:01

Отдам за 50 грн. 4 сертификата по 50 грн. на покупки в VARUS.

В хорошие руки за "добровольное пожертвование":
[*]Бонусний сертифікат від Фокстрот - есть 2 шт.
[*]–20 грн на каву з хот-догом від ОККО - есть 2 шт.
[*](забрали) 14 днів кіно від MEGOGO - есть 2 шт.
Востаннє редагувалось sauvignon в Сер 12 гру, 2018 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:42

Hack-Stock спасибо. А Мафию/Касту нашли куда в Днепре пристроить?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:26

  Кащей написав:Hack-Stock спасибо. А Мафию/Касту нашли куда в Днепре пристроить?

да, бургеры в касте норм)
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:31

Re: Программа "Masterсard Більше"

Міняю 5 варусів на 50грн. На додачу є різні окко, фокстроти та сушії :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

эх, были бы варусы хотяб до февраля, я бы у всех купил))
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:01

  Hack-Stock написав:эх, были бы варусы хотяб до февраля, я бы у всех купил))

Бери дорогой, не пожалеешь. :mrgreen:
Пенс
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