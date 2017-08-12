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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:08
Поменяю оптом:
50 гривень на покупки у VARUS х 4
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1
на 50 грн. на карту Привата.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:45
Есть в наличии:
14 днів кіно від MEGOGO х3
Сертифікат від Portmone.com х1
Попкорн від «Планета Кіно» х2
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия» х1
Рол із феліксом тунця від «Сушия» х2
Отдам кому нужно за вознаграждение
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
Накопились ненужные баллы, отдам все, что можно получить за них из каталога за "бонус" на карту ПБ
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