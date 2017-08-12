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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:08
Меняю Варус х4 и Мафия х2 на 90 грн.
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Vial
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- Повідомлень: 2063
- З нами з: 15.09.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 94 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:08
Поменяю оптом:
50 гривень на покупки у VARUS х 4
Сертифікат від Portmone.com х 1
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия» х 1
на 50 грн. на карту Привата.
Black Jack - White Business
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ruvex
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- Повідомлень: 6906
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 983 раз.
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1
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:45
Есть в наличии:
14 днів кіно від MEGOGO х3
Сертифікат від Portmone.com х1
Попкорн від «Планета Кіно» х2
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия» х1
Рол із феліксом тунця від «Сушия» х2
Отдам кому нужно за вознаграждение
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jurasja
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- Повідомлень: 27
- З нами з: 14.12.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 18:13
Нужны сертификаты пампик, за 10 баллов покупается (75 грн скидка на заказ от 300 грн)
Предлагаю на обмен:
фокстрот 10% скидка на любой товар
ОККО бесплатный чай или кофе
ОККО скидка на хотдог и кофе 20 грн
ОККО 100 грн на карту фишка
Планета кино бесплатный попкорн 1.2л
Сушия рол футомаки в подарок при заказе от 99 грн
Так же могу купить для вас любой сертификат за баллы кроме мегого и варуса
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Hack-Stock
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- Повідомлень: 107
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 18:56
Alex_ki написав:
Колесо, походу, всё
Второй день 5, 5, 5
Не даёт второй день подряд голд.юа и сосиску окко.
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Ratatui
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- Повідомлень: 6370
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 612 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:20
jurasja написав:
Есть в наличии:
14 днів кіно від MEGOGO х3
Сертифікат від Portmone.com х1
Попкорн від «Планета Кіно» х2
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия» х1
Рол із феліксом тунця від «Сушия» х2
Отдам кому нужно за вознаграждение
Или поменяю на Варус или Мафию
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jurasja
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- Повідомлень: 27
- З нами з: 14.12.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:53
поменяю сертификат портмоне на iPhone XS
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 230 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:05
Попкорн - 7 шт.;
Мафія - 5 шт.;
Варус - 8 шт.
Пишіть в ПП.
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V2
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4
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- Повідомлень: 5587
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- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 852 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:22
Меняю пиццу Мафии на буханку хлеба (12 грн. на карту).
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Vial
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- Повідомлень: 2063
- З нами з: 15.09.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 94 раз.
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