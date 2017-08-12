Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:22
Меняю пиццу Мафии на буханку хлеба (12 грн. на карту).
Vial
Повідомлень: 2064
З нами з: 15.09.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 96 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:28
Новинка залетіла. нормальна. сертифікат від Епіцентру на 100грн
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wolt450
Повідомлень: 3122
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 296 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:06
А что там с эпицентром, есть условия использования?
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Alex_ki
Повідомлень: 381
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:07
Доброго всім дня.
Є Одна Мафія, декілька Фокстрот і декілька Сушия, декілька, бо навіть не відкривав. Якщо комусь потрібно можу обміняти на винагороду 10 грн
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zvir
Повідомлень: 414
З нами з: 09.07.07
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:14
Сегодня поинтереснее выпало: суши, 5, мегого
Ratatui
Повідомлень: 6373
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 612 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:42
Ratatui написав:
Сегодня поинтереснее выпало: суши, 5, мегого
один из 30 акков.Ребенку нра крутить.Он крутит,а я по F5 ловлю призы))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1996
З нами з: 03.12.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 236 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:49
Меняю элитный алкоголь, колбасы, сыр и многое другое от Varus на буханку хлеба (12 грн. на карту).
Vial
Повідомлень: 2064
З нами з: 15.09.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 96 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:10
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не один раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1996
З нами з: 03.12.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 236 раз.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 08:40
Меняю Варус на Мафию
zinchenko_darya
Повідомлень: 20
З нами з: 18.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
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