Приму сертификат Эпицентр, в обмен есть:
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО x2
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия» x2
Сертифікат від Portmone.com х1
15 % знижки від Gold.ua x2
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 15 гру, 2018 09:44
Re: Программа "Masterсard Більше"
Приму сертификат Эпицентр, в обмен есть:
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО x2
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия» x2
Сертифікат від Portmone.com х1
15 % знижки від Gold.ua x2
Востаннє редагувалось Surz в Суб 15 гру, 2018 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 гру, 2018 09:45
Для очень состоятельных есть ещё 2 сертификата.
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