RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 08:40

Меняю Варус на Мафию
zinchenko_darya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 18.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:44

Re: Программа "Masterсard Більше"

Приму сертификат Эпицентр, в обмен есть:

–20 грн на каву з хот-догом від ОККО x2
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия» x2
Сертифікат від Portmone.com х1
15 % знижки від Gold.ua x2
Востаннє редагувалось Surz в Суб 15 гру, 2018 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Surz
 
Повідомлень: 79
З нами з: 28.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:45

  Мизантрóп написав:Предлагаю состоятельным форумчанам 15% скидку на драгоценности для себя и своих любимых.Например при покупке https://gold.ua/prod/f1705 кроме 200 грн. подаренных Вам за регистрацию,также у Вас будет возможность не переплатить более 21 000 гривен.Это уникальное предложение на бирже "дали в більше-віддам іншим" предлагается всего за 500 грн. мне на "Арарат" путем перечисления на карту.В качестве бонуса Вы получите второй сертификат на 15% скидку и сможете покупать в https://gold.ua не один раз.


Для очень состоятельных есть ещё 2 сертификата. :lol:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6375
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:22

  Ratatui написав:
  Мизантрóп написав:Предлагаю состоятельным форумчанам 15% скидку на драгоценности для себя и своих любимых.Например при покупке https://gold.ua/prod/f1705 кроме 200 грн. подаренных Вам за регистрацию,также у Вас будет возможность не переплатить более 21 000 гривен.Это уникальное предложение на бирже "дали в більше-віддам іншим" предлагается всего за 500 грн. мне на "Арарат" путем перечисления на карту.В качестве бонуса Вы получите второй сертификат на 15% скидку и сможете покупать в https://gold.ua не один раз.


Для очень состоятельных есть ещё 2 сертификата. :lol:



Сегодня этого дерьма уже 7-мь штук выпало. Лучше б уже 5 баллов, честное слово.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 18.05.16
Подякував: 190 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

Продам 3 сертификата Varus по 10 грн каждый
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 09.09.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:58

Re: Программа "Masterсard Більше"

Поменяю оптом:
5 x 50 гривень на покупки у VARUS
1 x Сертифікат від Portmone.com
1 x «Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
на сертификат Эпицентр.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6932
З нами з: 03.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:17

ночью 5,5 и окко
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6375
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
9 6083
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:26
Ka-Pi-Tan
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 13148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 2118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65261)
16.12.2018 00:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.