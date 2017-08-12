Мизантрóп написав:Предлагаю состоятельным форумчанам 15% скидку на драгоценности для себя и своих любимых.Например при покупке https://gold.ua/prod/f1705 кроме 200 грн. подаренных Вам за регистрацию,также у Вас будет возможность не переплатить более 21 000 гривен.Это уникальное предложение на бирже "дали в більше-віддам іншим" предлагается всего за 500 грн. мне на "Арарат" путем перечисления на карту.В качестве бонуса Вы получите второй сертификат на 15% скидку и сможете покупать в https://gold.ua не один раз.
Мизантрóп написав:Предлагаю состоятельным форумчанам 15% скидку на драгоценности для себя и своих любимых.Например при покупке https://gold.ua/prod/f1705 кроме 200 грн. подаренных Вам за регистрацию,также у Вас будет возможность не переплатить более 21 000 гривен.Это уникальное предложение на бирже "дали в більше-віддам іншим" предлагается всего за 500 грн. мне на "Арарат" путем перечисления на карту.В качестве бонуса Вы получите второй сертификат на 15% скидку и сможете покупать в https://gold.ua не один раз.
Для очень состоятельных есть ещё 2 сертификата.
Сегодня этого дерьма уже 7-мь штук выпало. Лучше б уже 5 баллов, честное слово.