В первой столице касты нема
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:38
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:22
Re: Программа "Masterсard Більше"
А портмоне якось можна заюзати, якщо зараз вже користуюсь тим, що купив за 10 балів до запуску колеса?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:22
Re: Программа "Masterсard Більше"
До когда колесо будет крутиться?
По эпику кто отоварился, отпишитесь, 100грн. на весь товар?
Есть портмоне и автобусы, отдам бесплатно
Есть куча сушии, меняю на один варус
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:59
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сегодня 2 Голда и 5 баллов.
Есть уже 9 голдов, никому не нужно?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:42
Re: Программа "Masterсard Більше"
Доброго вечора,
обміняю фокстрот на епіцентр
2 varus на 1 епіцентр
Додано: Вів 18 гру, 2018 07:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
Меняю сушу на доместос
Додано: Вів 18 гру, 2018 08:17
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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