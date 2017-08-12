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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:38

  Hack-Stock написав:бургеры в касте кошернее))

В первой столице касты нема :-(
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

А портмоне якось можна заюзати, якщо зараз вже користуюсь тим, що купив за 10 балів до запуску колеса?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

До когда колесо будет крутиться?
По эпику кто отоварился, отпишитесь, 100грн. на весь товар?

Есть портмоне и автобусы, отдам бесплатно
Есть куча сушии, меняю на один варус
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:59

  ziks написав:До когда колесо будет крутиться?
По эпику кто отоварился, отпишитесь, 100грн. на весь товар?

Есть портмоне и автобусы, отдам бесплатно
Есть куча сушии, меняю на один варус

до 20 декабря вроде
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сегодня 2 Голда и 5 баллов.
Есть уже 9 голдов, никому не нужно?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

Доброго вечора,
обміняю фокстрот на епіцентр
2 varus на 1 епіцентр
oleksandrblacksmith
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 07:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

Меняю сушу на доместос
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:17

  oleksandrblacksmith написав:Доброго вечора,
обміняю фокстрот на епіцентр
2 varus на 1 епіцентр

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:46

Что-то с утреца баллы подсчитать не может никак. Поэтому не даёт крутить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:23

  Ratatui написав:Что-то с утреца баллы подсчитать не может никак. Поэтому не даёт крутить.

Ага, еще с ночи и на разных провайдерах.
ukrprom2014
 
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