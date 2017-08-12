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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

обменяю
2 фокстрота на 1 мафию
2 фокстрота на 1 эпицентр
2 varus на 1 эпицентр
2 varus на 1 мафию
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Поменяю:
5 x 50 гривень на покупки у VARUS
на сертификат Эпицентр.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:18

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Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:21

Re: Программа "Masterсard Більше"

А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует. :shock:
Правда это или нет?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:32

Re: Программа "Masterсard Більше"

Фантом написав:А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует. :shock:
Правда это или нет?
Правда.

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Vial
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:38

меняю епицентр на два попкорна
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:29

  Vial написав:
Фантом написав:А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует. :shock:
Правда это или нет?
Правда.

Надіслано від мого HUAWEI TIT-U02, використовуючи Tapatalk

Завтра позвоню в поддержку Бильше, оставлю жалобу.
Предупреждений нигде нет, только время зря потеряла.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:47

Фантом
Здесь есть Программа "Masterсard Більше"
Poleg
 
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