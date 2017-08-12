обменяю
2 фокстрота на 1 мафию
2 фокстрота на 1 эпицентр
2 varus на 1 эпицентр
2 varus на 1 мафию
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:13
Re: Программа "Masterсard Більше"
обменяю
2 фокстрота на 1 мафию
2 фокстрота на 1 эпицентр
2 varus на 1 эпицентр
2 varus на 1 мафию
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
Поменяю:
5 x 50 гривень на покупки у VARUS
на сертификат Эпицентр.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:21
Re: Программа "Masterсard Більше"
А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует.
Правда это или нет?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:32
Re: Программа "Masterсard Більше"
Правда.
Надіслано від мого HUAWEI TIT-U02, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:29
Завтра позвоню в поддержку Бильше, оставлю жалобу.
Предупреждений нигде нет, только время зря потеряла.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 18 гру, 2018 21:47
Фантом
Здесь есть Программа "Masterсard Більше"
|