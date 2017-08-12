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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 72737475>
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

обменяю
2 фокстрота на 1 мафию
2 фокстрота на 1 эпицентр
2 varus на 1 эпицентр
2 varus на 1 мафию
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Поменяю:
5 x 50 гривень на покупки у VARUS
на сертификат Эпицентр.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:18

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Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:21

Re: Программа "Masterсard Більше"

А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует. :shock:
Правда это или нет?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:32

Re: Программа "Masterсard Більше"

Фантом написав:А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует. :shock:
Правда это или нет?
Правда.

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Vial
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:38

меняю епицентр на два попкорна
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:29

  Vial написав:
Фантом написав:А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует. :shock:
Правда это или нет?
Правда.

Надіслано від мого HUAWEI TIT-U02, використовуючи Tapatalk

Завтра позвоню в поддержку Бильше, оставлю жалобу.
Предупреждений нигде нет, только время зря потеряла.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:47

Фантом
Здесь есть Программа "Masterсard Більше"
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:15

  Poleg написав:У меня на колесе Мегого появилось. А выпадает долбанный Варус.


Меняю на "долбанный" VARUS, Эпицентр или Мафию:
Megogo, Gold.ua, Попкорн від «Планета Кіно» и Portmone.com.
jurasja
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:47

  jurasja написав:
  Poleg написав:У меня на колесе Мегого появилось. А выпадает долбанный Варус.


Меняю на "долбанный" VARUS, Эпицентр или Мафию:
Megogo, Gold.ua, Попкорн від «Планета Кіно» и Portmone.com.


А чего й то, Варус долбаный? :lol:
Норм скидка 25% и судя по чеку идет на все, даже на алкоголь (пиво). Три штуки так заюзал, очень доволен результатом. Как по мне, железное второе место, после бесплатной пиццы от Мафии 8) Жаль уже крутить барабан не на что 8)
EKO
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