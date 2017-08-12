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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:13
обменяю
2 фокстрота на 1 мафию
2 фокстрота на 1 эпицентр
2 varus на 1 эпицентр
2 varus на 1 мафию
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югин
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:27
Поменяю:
5 x 50 гривень на покупки у VARUS
на сертификат Эпицентр.
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ruvex
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:18
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Ratatui
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Додано: Вів 18 гру, 2018 20:21
А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует.
Правда это или нет?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 18 гру, 2018 20:32
Фантом написав:
А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует.
Правда это или нет?
Правда.
Надіслано від мого HUAWEI TIT-U02, використовуючи Tapatalk
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Vial
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Додано: Вів 18 гру, 2018 20:38
меняю епицентр на два попкорна
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leha9111
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:29
Vial написав: Фантом написав:
А есть тут кто то из Винницы?
Вчера дал сертификат Мафии одной знакомой, так ей сказали, что он в Виннице не действует.
Правда это или нет?
Правда.
Надіслано від мого HUAWEI TIT-U02, використовуючи Tapatalk
Завтра позвоню в поддержку Бильше, оставлю жалобу.
Предупреждений нигде нет, только время зря потеряла.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:47
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Poleg
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Додано: Сер 19 гру, 2018 00:15
Poleg написав:
У меня на колесе Мегого появилось. А выпадает долбанный Варус.
Меняю на "долбанный" VARUS, Эпицентр или Мафию:
Megogo, Gold.ua, Попкорн від «Планета Кіно» и Portmone.com.
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jurasja
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Додано: Сер 19 гру, 2018 00:47
jurasja написав: Poleg написав:
У меня на колесе Мегого появилось. А выпадает долбанный Варус.
Меняю на "долбанный" VARUS, Эпицентр или Мафию:
Megogo, Gold.ua, Попкорн від «Планета Кіно» и Portmone.com.
А чего й то, Варус долбаный?
Норм скидка 25% и судя по чеку идет на все, даже на алкоголь (пиво). Три штуки так заюзал, очень доволен результатом. Как по мне, железное второе место, после бесплатной пиццы от Мафии
Жаль уже крутить барабан не на что
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EKO
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