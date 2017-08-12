Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 гру, 2018 01:31
Да вы издеваетесь. Ничего там нет.
Вобще ничего. Пустота.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 19 гру, 2018 02:47
Сайт потушили.Неужели бельгийцы не смогли противостоять натиску свинорылов?
Дядя Дима
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Додано: Сер 19 гру, 2018 06:59
Добрый день. Есть 1 мегого. Поменяю на Мафию либо Варус
A_ndrey1
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:14
Продам Варус или меняю 2 Варуса на 1 Мафию
zinchenko_darya
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:34
Есть Сертификат на Лебутик на 100грн. Поменяю на попкорн
zinchenko_darya
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:36
Знакомая выиграла телефон. Не развод
zinchenko_darya
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:37
zinchenko_darya написав:
Знакомая выиграла телефон. Не развод
там есть списки поебителей с именами и номерами
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:46
А никто из форумчан не выиграл телефон?
Странно, когда тазик разыгрывал призовые 500 и 1000 грн было полно форумчан победителей, а тут в бильше, и поездки разыгрывались, и телефоны, и ещё куча всего и никто ничего не выиграл...
Stringer
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:48
Я виграв, позавчора прислали
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:52
Stringer написав:
А никто из форумчан не выиграл телефон?
пару десятков акков ,но пока не прет...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 2026
З нами з: 03.12.14
Подякував: 196 раз.
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