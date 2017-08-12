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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:17
Выиграл сертификат в Мафию. Пришел. А там говорят, что наша Мафия класть хотела на мастеркард и его сертификат.
Звоню позавчера на горячую, типа, линию. Выслушали, сказали что поговорят с мафией и та мне перезвонит.
До сегодня мафия не звонит.
Снова звонил в мастеркард. И снова тишина. Вот такая она, мафия.
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Олег1964
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:19
Олег1964 написав:Выиграл сертификат в Мафию. Пришел. А там говорят, что наша Мафия класть хотела на мастеркард и его сертификат.
Звоню позавчера на горячую, типа, линию. Выслушали, сказали что поговорят с мафией и та мне перезвонит.
До сегодня мафия не звонит.
Снова звонил в мастеркард. И снова тишина. Вот такая она, мафия.
Не во всех работает, выше писали
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qwe_ua
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:08
Меняю серт.Варус на буханку хлеба (12 грн. на карту).
ЛС
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58
Эх колесо фортуны... Еще балов 500 на десятке акков осталось.Ну хоть Эпицентра 10 штук дало.Кассир Эпицентра должен уметь жать F5,потом Enter
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:16
Мизантрóп
Можно несколько сертификатов Эпицентра в одну покупку втулить?
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Amid
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:47
qwe_ua написав:
Олег1964 написав:Выиграл сертификат в Мафию. Пришел. А там говорят, что наша Мафия класть хотела на мастеркард и его сертификат.
Звоню позавчера на горячую, типа, линию. Выслушали, сказали что поговорят с мафией и та мне перезвонит.
До сегодня мафия не звонит.
Снова звонил в мастеркард. И снова тишина. Вот такая она, мафия.
Не во всех работает, выше писали
На горячке били себя в грудь и утверждали, что работать должно везде.
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Олег1964
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:25
Amid написав:Мизантрóп
Можно несколько сертификатов Эпицентра в одну покупку втулить?
В покупку (визит в магазин с проходом к кассе) да,в один чек нет. Отоварил вчера 4 серта на суммы 102,103,105 и 106 гривень.Скупился на 416,оплатил 16.Даже одной картой можно каждую покупку по серту- кассиру пох.Серт 100 грн. выгоден на мелочёвку.Тем не менее,например ЛЕД лампочек в гараж взял 4х25,50грн. за 2 грн. своих
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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