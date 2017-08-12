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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 75767778>
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:17

Мафия и мастеркард

Выиграл сертификат в Мафию. Пришел. А там говорят, что наша Мафия класть хотела на мастеркард и его сертификат.
Звоню позавчера на горячую, типа, линию. Выслушали, сказали что поговорят с мафией и та мне перезвонит.
До сегодня мафия не звонит.
Снова звонил в мастеркард. И снова тишина. Вот такая она, мафия.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

Олег1964 написав:Выиграл сертификат в Мафию. Пришел. А там говорят, что наша Мафия класть хотела на мастеркард и его сертификат.
Звоню позавчера на горячую, типа, линию. Выслушали, сказали что поговорят с мафией и та мне перезвонит.
До сегодня мафия не звонит.
Снова звонил в мастеркард. И снова тишина. Вот такая она, мафия.
Не во всех работает, выше писали
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:08

Меняю серт.Варус на буханку хлеба (12 грн. на карту).
ЛС
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58

Re: Программа "Masterсard Більше"

Эх колесо фортуны... Еще балов 500 на десятке акков осталось.Ну хоть Эпицентра 10 штук дало.Кассир Эпицентра должен уметь жать F5,потом Enter
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:16

Мизантрóп
Можно несколько сертификатов Эпицентра в одну покупку втулить?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:47

  qwe_ua написав:
Олег1964 написав:Выиграл сертификат в Мафию. Пришел. А там говорят, что наша Мафия класть хотела на мастеркард и его сертификат.
Звоню позавчера на горячую, типа, линию. Выслушали, сказали что поговорят с мафией и та мне перезвонит.
До сегодня мафия не звонит.
Снова звонил в мастеркард. И снова тишина. Вот такая она, мафия.
Не во всех работает, выше писали

На горячке били себя в грудь и утверждали, что работать должно везде.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:25

  Amid написав:Мизантрóп
Можно несколько сертификатов Эпицентра в одну покупку втулить?

В покупку (визит в магазин с проходом к кассе) да,в один чек нет. Отоварил вчера 4 серта на суммы 102,103,105 и 106 гривень.Скупился на 416,оплатил 16.Даже одной картой можно каждую покупку по серту- кассиру пох.Серт 100 грн. выгоден на мелочёвку.Тем не менее,например ЛЕД лампочек в гараж взял 4х25,50грн. за 2 грн. своих
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:09

Re: Программа "Masterсard Більше"

Все, докрутились :(

Є в наявності:
15% скидка от GOLD.UA - 2 шт
Рол із феліксом тунця від Сушия - 2 шт
100 від Leboutique - 1 шт

Міняю все це "добро" на 1 Мегого або Епіцентр
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:49

  Мизантрóп написав:Ну хоть Эпицентра 10 штук дало.Кассир Эпицентра должен уметь жать F5,потом Enter


Сертификаты для эпика обязательно печатать или с тапка можно предьявить ?
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Отдам Варус с моей доплатой на карту Привата!
Black Jack - White Business
ruvex
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