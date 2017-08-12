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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:17

  ruvex написав:Отдам Варус с моей доплатой на карту Привата!

Можно только доплату? :D
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:25

Могу взять и Варус и доплату )
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:26

  Вкладчик1234 написав:
  ruvex написав:Отдам Варус с моей доплатой на карту Привата!

Можно только доплату? :D

Можно, но будет дороже. :D
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:46

обменяю
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